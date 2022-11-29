Стоимость квадратного метра жилья в четвертом квартале составила 36 674 рублей в Самаре

С помощью этого показателя рассчитываются социальные выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на четвертый квартал 2022 года. Соответствующее постановление подписала Елена Лапушкина.

Согласно документации, в четвертом квартале этого года средняя стоимость одного квадратного метра жилья составит 36 674 рублей. Это распространяется на все правоотношения, которые возникли с 1 октября 2022 года.

Напомним, с помощью этого показателя рассчитываются социальные выплаты молодым семьям на покупку или строительство жилья, а также участникам программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

В течение всего 2022 года сумма остается неизменной. Такое же значение было в первом, втором и третьем кварталах 2022 года.

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