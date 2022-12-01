Авиакомпания «Аэрофлот» начнет перевозить из Самары в Минеральные Воды с 25 декабря

Сейчас полеты также осуществляют авиакомпании «Азимут» и «Уральские авиалинии». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из международного аэропорта «Курумоч» увеличивается количество рейсов из Самары в Минеральные Воды. На направлении появился новый перевозчик.

— С 25 декабря выполнять прямые регулярные рейсы начнет авиакомпания «Аэрофлот», — рассказали в пресс-службе аэропорта «Курумоч».

Самолеты будут летать три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Отправление из Самары – в 16:00, прибытие в Минеральные Воды – в 18:00. Рейсы в обратном направлении из Минеральных Вод запланированы по средам и воскресеньям в 10:50, по субботам в 11:00.

Сейчас полеты в Минеральные Воды из Самары также осуществляют авиакомпании «Азимут» и «Уральские авиалинии». Посмотреть расписание можно на сайте аэропорта, а условия перевозки – на сайте авиаперевозчиков.

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