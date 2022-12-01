Провал асфальта закрыли деревянным поддоном на улице Советской Армии в Самаре

Сверху огромной ямы положили обычный поддон. Фото: Евгений Щекин
В Самаре на улице Советской Армии образовался опасный провал. Кто-то инициативный нашел необычное решение проблемы – закрыть обычным поддоном.
Новый асфальт обвалился вокруг колодца. Сверху огромной ямы положили обычный поддон. Теперь конструкция возвышается на 10-20 сантиметров над дорожным покрытием. Водителям следует быть внимательнее и аккуратнее на данном участке дороги.
Водителям следует быть внимательнее и аккуратнее на данном участке дороги. Фото: телеграм-канал "Новости Самары"
— Газелист наверно какой-нибудь положил, поддон в кузове лежал, — предлагают вариант в комментариях телеграм-канала "Новости Самара".
— В этом году ремонт был и снова одна и та же песня, — пишет самарчанка.
Видеозаписью креативного решения поделился в соцсетях и самарский блогер Евгений Щекин. Когда дорожное покрытие исправят более цивилизованным способом, неизвестно.
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