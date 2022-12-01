«Крылья Советов» проведут три сбора в Турции в 2023 году

Игроки и тренерский штаб "КС" сейчас находятся в отпуске Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Стало известно, когда и где «Крылья Советов» проведут учебно-тренировочные сборы. Команда вновь отправится в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

- Запланировано три сбора. Все они пройдут в Турции. На первый сбор команда отправится 9 января 2023 года, - отметили представители «КС».

Напомним, сейчас футболисты и тренерский штаб самарской команды находятся в отпуске. Они отправились на отдых после победного матча с «Факелом», который прошел в рамках Кубка России. «Крылья» соберутся вновь 6 января 2023 года в Москве. Там игроки пройдут медицинский осмотр, а затем отправятся на сборы.

Ближайший официальный матч «Крылья Советов» проведут 22 февраля в Самаре. Это будет игра четвертьфинала Кубка России. Соперник пока неизвестен. Его определят в жеребьевке 3 декабря. Выбор будет сделан между «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».

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