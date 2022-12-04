Дмитрий Медведев вручил награду за помощь армии жительнице Самары Екатерине Колотовкиной

Екатерина получила благодарственное письмо. Фото: Екатерина Колотовкина

На текущей неделе в штабе партии «Единая Россия» состоялось награждение граждан, оказывающих помощь и поддержку российской армии. Со всех уголков страны съехались благотворители и активисты. В их числе – жительница Самары Екатерина Колотовкина. Девушка получила благодарственное письмо из рук Дмитрия Медведева. Об этом она сообщила в социальных сетях.

– Очень волнительно получать благодарности, так как кажется, что ты сделал слишком мало и мог бы сделать больше. Считаю, что благодарность принадлежит огромной команде фонда «Звезда и Лира» – нашим волонтерам, Самарскому Окружному дому Офицеров и, конечно, всем неравнодушным людям, которые на протяжении 9 месяцев идут с нами рука об руку, – поделилась Екатерина Колотовкина.

Екатерина Колотовкина является инициатором акции «Жены героев», которая уже получила всероссийскую известность и широко распространялись за пределами Самарской области. В рамках акции жены военнослужащих делают фото в парадных кителях супругов. Помимо этого, Екатерина вместе с фондом «Звезда и лира» помогает собирать гуманитарную помощь для героев СВО. Недавно самарчанка стала лауреатом акции «Благородство».

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