Красная роза для Пускепалиса, награжденный отряд и герои-подростки: чем запомнилось награждение акции «Благородство» в Самаре в 2022 году

Награду в акции получил целый юнармейский отряд. Фото: Маша Губанова

Каждый год в конце осени в Самаре чествуют людей, которые своими поступками делают наш мир добрее и лучше. Номинантами акции «Благородство» становятся те, кто совершили подвиг, и те, кто совершает этот подвиг каждый день, всей своей жизнью. Люди, одним знакомством с которыми можно гордиться. Проходит акция «Благородство» в Самаре уже 25-й раз, неизменно ее организаторами становятся Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов региона. Ну а выдвигают номинантов простые жители, организации, СМИ – все те, кто хотят, чтобы о добром деле или хорошем поступке узнали как можно больше людей.

- Символом нашей акции является красная роза. По легенде этот цветок - символ любви... А от любви рождаются добрые поступки. Давайте любить друг друга! Девиз нашей акции – "Творим добро ВМЕСТЕ!". И очень приятно, что в ней всегда принимают участие общественные организации, ведомства, сотрудники Росгвардии, полиции, сотрудники МЧС, журналисты. Действительно, мы вместе, - приветствовала всех председатель самарского отделения СЖР Ирина Цветкова.

Полный зал зрителей. Фото: Маша Губанова

Спасли девочек

В этом году награждение получилось, как всегда, душевное. Свои награды получили и те герои, о которых уже писала «Комсомольская правда». Например, награду получили Михаил Литовченко и Егор Осипов, которые спасли девушку от насильника. Награду им вручал глава самарской «Росгвардии» Александр Эсауленко – правда, сами ребята присутствовать не смогли из-за учебы, но их поддерживали друзья из колледжа.

Александр Эсауленко наградил Егора, который спас тонущую девочку. Фото: Маша Губанова

Наградил Александр Владимирович и еще одного школьника Егора Ямашева. Он вместе с друзьями неподалеку от озера Дубовый Ерик в Куйбышевском районе Самары. Спас тонущую шестилетнюю девочку. Мальчик признался, что даже не раздумывал: увидел, что девочка в беде, и понял, что надо идти на помощь. К тому же Егор хорошо плавает – занимается в секции.

Дмитрий Проскурин. Фото: Маша Губанова

Были среди лауреатов и герои постарше. Дмитрий Проскурин - сотрудник самарского отделения УФСИН России. Он, возвращаясь со службы, заметил преступника, который пытался угнать машину и поджег ее. Дмитрий за считанные секунды догнал преступника – физическая форма у него явно была лучше – и вызвал полицию и пожарных. Огонь потушили до того, как он перекинулся на другие автомобили.

Смелый пожарный Алексей Белокопытов. Фото: Маша Губанова

А сотрудник ГУ МЧС РФ по Самарской области Алексей Белокопытов совершил геройский поступок во время тушения пожара. Он вместе с коллегами приехал на вызов на ул. Мельничную, 3. Здесь горел двухэтажный дом, пламя уже перекинулось на кровлю школы. Алексей получил ожоги лица, спасая людей из горящего дома, но и с травмами продолжил работу и довел тушение пожара до конца.

Жить для других

В этом году лауреатом акции «Благородство» стал и актер Сергей Пускепалис. В этом году он погиб в страшной аварии, перегоняя в ДНР бронированный автомобиль с гуманитарной помощью. Его друг, председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт, отметил, что награду передадут семье актера. А его сын Глеб был на связи с залом во время церемонии.

- Нам очень приятно, что отца помнят в Самаре. Он любил этот город, собирался в следующем году туда вместе с театром. Теперь этот спектакль, надеюсь, все равно покажут на берегах Волги, в его честь, - отметил Глеб.

На связи сын Сергей Пускепалиса. Фото: Маша Губанова

Получила заслуженную награду и председатель женсовета второй Гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Екатерина Колотовкина. Эта удивительная женщина является инициатором акции «Жены героев», которая сейчас шагает по стране. Она вдохновила своих коллег фотографироваться с парадными кителями мужей. Эта акция стала символом поддержки и вдохновила многих женщин в других регионах на то, чтобы показать, как они верят в своих мужей.

Екатерина Колотовкина. Фото: Маша Губанова

Также Екатерина вместе с фондом «Звезда и лира» помогает собирать гуманитарную помощь, помощь для военнослужащих, все это отправляется за линию боевого соприкосновения. Недавно в ОДО прошел благотворительный форум, также организованный фондом и женсоветом, на котором самарцам рассказали об истории украинского нацизма, учили оказывать первую медицинскую помощь и познакомили с формой наших ребят, которые сейчас сражаются с нацистами. Кстати, во время награждения Екатерина была немногословна: она поблагодарила всех за награду и произнесла: «Служу России!».

В финале - песня от Марка Левянта. Фото: Маша Губанова

Еще один лауреат Алексей Халитов - постоянный гость акции, вот только в прошлые годы он приезжал сюда как сотрудник пресс-службы УФСИН, привозя на награждение своих сотрудников. А теперь он сам стоит на сцене и получает диплом из рук председателя гордумы Самары Алексея Дегтева. Награждают его за большую патриотическую работуи патриотическое воспитание молодежи. Сейчас Алексей Халитов много занимается волонтерской деятельностью, организует посещение кинологами детских домов, домов престарелых, выступает с лекциями на военно-патриотические темы и помогает со сбором гуманитарной помощи для переселенцев из ДНР и ЛНР.

Стал в этом году лауреатом и необычный участник – это целый юнармейский отряд из Чапаевска. «Гардемарины» каждый год проводят акцию «Нет брошенных могил», помогают врачам, убирая территорию больницы, чтобы освободить их от субботника, приходят в гости к ветеранам войны с подарками, посещают пансионат для пожилых людей. За такими ребятами – светлое будущее!

Хранители истории и веры

Еще один награждаемый Гумар Батршин - председатель попечительского совета культурно-исторического фонда «Булгарское наследие». Он стал организатором множества проектов и мероприятий направленных на сохранение национально-культурного наследия Волжской Булгарии, а также популяризацию истории Средней Волги Х-XIII веков. Одним из таких мероприятий стала установка памятного знака к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Ширяево – это единственный знак в России, установленный к этой дате.

Архимандрит Владимир. Фото: Маша Губанова

Среди лауреатов и еще один удивительный человек – архимандрит Владимир из села Высокое Пестравского района. Он является настоятелем храма Архангела Михаила. У деревянного храма непростая история - его перестраивали, закрывали после революции, несколько десятилетий использовали в качестве зернохранилища.

- Когда я приехал, храм стоял закрытый, но службы велись с 1946 года. Священники менялись постоянно и не очень радели, чтобы восстановить приход, но потихоньку, с Божьей помощью, начали восстанавливать храм и восстановили, - рассказывает батюшка. Сегодня архимандрит Владимир продолжает свое служение богу и людям, пользуется огромным уважением в селе и никому не отказывает в помощи или совете.

Еще один награжденный помогает строить храмы. Это заслуженный строитель Самарской области Николай Чудаев, который в рамках благотворительности помогает ремонтировать и строить дворец культуры, храм и школу в селе Воскресенка, проводить ремонтные работы в храмах города и области и делает много других добрых дел, не заостряя на этом внимание. В фильме, который показали про него, он сказал:

- Я стараюсь помогать не деньгами, а тем, что умею. Божьи люди молятся за всех нас, а я строитель – я строю.

Он на награждение лично тоже не пришел – много работы, нужно продолжать строить. Но диплом и красная роза обязательно найдут своего обладателя.

Им не все равно!

Одним из лауреатов акции стал и простой донор. Алексей Гуньков активный донор крови и её компонентов, донор костного мозга. Кровь за все время он сдал более 30 раз, а в 2019 году ему представилась возможность помочь спасению человека, сдав костный мозг.

- Шли месяцы, годы, порой я вспоминал об этом своем шаге и задумывался, будет ли случай, понадоблюсь ли я кому-то в качестве донора. Я ждал и верил, что я все же сделал это не для «красного словца», и что моя помощь рано или поздно пригодится.Что касается моего реципиента, он не будет знать меня, а я его, но это и не важно. Главное, чтобы он жил, - написал тогда Алексей. Но немного ошибся: со своим спасенным ему довелось познакомиться. Реципиентом и генетическим близнецом Алексея оказалась мама 2 детей из Уфы Светлана. Диагноз лимфома Ходжкина, 8 курсов химиотерапии, аутотрансплантация, но болезнь не отступала, и врачи решили, что единственным шансом Светланы на выздоровление остается трансплантация костного мозга от неродственного донора. В российском регистре Алексей был единственным, кто подошел для пересадки. И все получилось! Можно только догадываться, какой же душевной была эта встреча – спасителя и того, кому он подарил жизнь.

- Я считаю, что награждение донора – это абсолютно правильный шаг. Очень важно рассказывать об этом способе помочь другим людям – это несложно и даже полезно для здоровья. И чем больше людей придет на станцию переливания крови, тем больше запасы этого важнейшего компонента будут сделаны и тем больше людей получат шанс на спасение, - отметила редактор «Комсомольской правды в Самаре» Ольга Афанасьева, член общественного совета акции.

Юлия Герман. Фото: Маша Губанова

Также награду акции получила Юлия Герман - создатель благотворительного фонда «Ты дома», также не раз становившаяся героиней наших материалов. Мы писали об акции по раздаче обедов нуждающимся, а также постоянно рассказываем истории бездомных, которым в фонде помогают получить путевку в новую жизнь. Награду ей вручила редактор Социальной газеты Елена Дмитричкова, которая отметила, что Юлия и ее коллеги не только помогают бездомным, но и исцеляют души людей, рассказывая о той странице жизни, которую часто просто не хочется открывать.

Среди других лауреатов акции - Иван Мотынга, много сделавший для развития детского спорта в Красноглинском районе, организующий для детей экскурсию на киностудию «Кара», росгвардеец Михаил Самойлов, много времени уделяющий патриотическому воспитанию детей, Константин Томин – ветеран, участник боевых действий в Грозном. Сейчас он занимается патриотической воспитательной работой среди детей, оставшихся без попечения родителей. А также Игорь Князев, который стал активным участником благотворительной акции для отправки гуманитарного груза в Мариуполь, местным жителям и журналистам.

Награждения акции «Благородство» еще продолжатся – призы и подарки получат еще и жители Самарской области. В каждом районе устроят награждение с концертом.