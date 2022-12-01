Власти отказались от массовых новогодних гуляний на площади Куйбышева в Самаре

При этом без праздничного настроения жителей не оставят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предстоящий Новый год пройдет в измененном режиме. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина во время совещания в областном правительстве.

– Праздничного концерта и массовых гуляний на площади Куйбышева не будет. Однако мы украсим территорию, установим елочные комплексы. Кроме того, будут работать два катка, – поделилась Елена Лапушкина.

Отметим, что работы по украшению городских улиц уже стартовали. В частности, специалисты трудятся в парках: там идет монтаж елочных комплексов и установка живых деревьев. В конце ноября сосны были завезены в парки им. Щорса, им. Гагарина, «Воронежские озера», «Молодежный», а также в сквер «Дубовая роща».

Помимо елок, областную столицу украсят более 3400 праздничных композиций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.