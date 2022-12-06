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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:43

Парк 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Данная мера призвана защитить лес от вырубки и застройки
Анастасия ФИЛАТОВА
В границы зеленой зоны Самары вошли 125 га лесопарка / Фото: Александр Карягин

В границы зеленой зоны Самары вошли 125 га лесопарка / Фото: Александр Карягин

Власти скорректировали границы зеленого пояса вокруг Самары. В него включили две новые территории: парк имени 60-летия Советской власти площадью 125 га и остров Коровий в 262,01 га. Об этом говорится в постановлении на сайте областного правительства.

Напомним, инициатива о включении парка 60-летия Советской власти принадлежит администрации Самары. Чиновники направили соответствующее ходатайство в общественную палату региона весной 2022 года. По данному вопросу прошли общественные обсуждения. 220 человек поддержали идею, еще 129 выступили против.

Новый статус позволит защитить лесопарк от вырубки деревьев и застройки. Включить общественное пространство в зеленый пояс решили из-за того, что некоторые участки находятся в собственности компании «Лагуна». Ранее фирма начала огораживать свою территорию, что не понравилось местным жителям. Предприниматели заявили, что в дальнейшем планируют благоустроить свои участки. Проект получил название «Либерти. Freedom park».

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