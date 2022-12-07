Движение по ул. XXII Партсъезда под эстакадой на ул. Ново-Садовой открыли в Самаре

Дорогу под эстакадой открыли для движения транспорта

В среду, 7 декабря 2022 года, в Самаре открыли движение по улице XXII Партсъезда в районе пересечения с улицей Ново-Садовой. По участку уже проехали первые машины. Об этом сообщил видеоблогер Евгений Щекин.

- Дождались! Едем по новой дороге. Эвакуаторы «расчистили» улицу XXII Партсъезда от машин на обочине. Их отправили не на штрафстоянку, а бережно расставили в прилегающих дворах, - написал самарец в соцсетях.

Напомним, участок улицы XXII Партсъезда перекрывали на время строительства эстакады на улице Ново-Садовой. Дорогу, которая проходит под путепроводом, тоже привели в порядок. Там уложили новый асфальт, нанесли разметку, установили дорожные знаки и светофоры. Теперь проезжая часть открыта для проезда. Что касается самой двухуровневой развязки, то движение там открыли в середине октября 2022 года, раньше запланированного срока.

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