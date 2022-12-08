Около 170 дворов благоустроили в Самаре по итогам 2022 года

По словам мэра, планку не планируется снижать и в следующем году. Фото: администрация Самары

В 2022 году было благоустроено около 170 дворов в Самаре. Информацию озвучила глава Самары Елена Лапушкина во время прямого эфира из Центра управления регионом.

Напомним, он прошел сегодня, 8 декабря, интересующие вопросы могли задать в комментариях Вконтакте все жители региона. Так, обсуждался и вопрос реконструкции дворов и внутридворовых проездов.

По словам Елены Лапушкиной, планку не планируется снижать и в следующем году. Власти хотят отремонтировать примерно такое же количество дворов. Проекты благоустройства учитывают и мнения жителей, которые принимают активное участие от планирования до контроля реализации.

Как сообщалось ранее, работами были охвачены все районы областной столицы, дворовые территории преобразили в рамках нескольких программ, действующих в регионе.

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