Суд изменил основания увольнения экс-министра имущественных отношений Самарской области

Ранее сообщалось, что чиновник оставил пост по собственному желанию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационной суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций по иску областной прокуратуры. Разбирательства касались экс-министра имущественных отношений Самарской области. Прокуратура требовала, чтобы суд изменил основания увольнения чиновника.

Напомним, бывший глава Минимущества оставил должность в прошлом году. Сообщалось, что он покинул пост по собственному желанию. Позднее стало известно, что прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия.

- Причиной требования послужило то, что ранее экс-министр не указал в рамках декларационных кампаний сведения о наличии заемных обязательств юридических лиц перед ним, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

По данным пресс-службы надзорного органа, первые инстанции поддержали истца, решение суда было исполнено после вступления в законную силу. Однако ответчик подал жалобу.

Она была рассмотрена 8 декабря в Шестом кассационном суде, который оставил решение без изменений.

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Информация об этом появилась спустя год после ухода Сергея Черепанова с поста (подробности)