Три бесплатных катка открылись в парках Гагарина, Дружбы и 50-летия Октября в Самаре

Первый городской каток открылся ранее в парке 50-летия Октября. Фото: МАУ "Парки Самары"

В Самаре уже открылись три бесплатных катка в парках Гагарина, Дружбы и 50-летия Октября.

В парке Гагарина и в парке Дружбы работает прокат коньков, где доступна заточка. Время работы с 16:30 до 19:00 по будням и с 13:00 до 19:00 по выходным. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

Первый городской каток открылся ранее в парке 50-летия Октября. Ледовая площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 (с перерывами). Самарцы без коньков, смогут взять их напрокат.

Еще один каток заливают на набережной Волги в районе бассейна ЦСКА. Всего этой зимой в областном центре будет работать более 120 катков. "КП-Самара" рассказывала об адресах и ценах на прокат.

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