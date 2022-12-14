Дочь экс-мэра Самары Тархова потребовали отправить в колонию на 11 лет

Уже скоро суд вынесет Людмиле Тарховой приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова — Людмилу — могут отправить в колонию на 11 лет. Именно такой срок запросил для нее гособвинитель на заседании Ленинского районного суда в среду, 14 декабря 2022 года.

Напомним, Людмилу Тархову обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии следствия, она требовала с народного избранника деньги, угрожая распространением некого компромата на него.

Сам женщина не признает свою вину. Она уверяет, что пыталась вернуть долг. Якобы Александр Милеев ранее занял у Виктора Тархова 200 млн рублей на развитие своего бизнеса и не вернул их. Никаких расписок с него не брали. Гарантом возврата средств выступал ныне покойный бизнесмен Олег Дяченко.

Госбвинитель запросил для Людмилы Тарховой реальный срок лишения свободы — 11 лет колонии, пишет Волга Ньюс. Вскоре должна выступить сторона защиты, потом сама обвиняемая, а затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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