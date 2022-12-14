В Самаре начали открывать елочные базары в середине декабря 2022 года

В областной столице уже начали продавать елки. Фото: Евгений Щекин

В Самаре предприниматели уже начали открывать елочные базары. Город продолжает готовиться к новогодним праздникам.

Фото елочного базара опубликовал городской блогер Евгений Щекин. Судя по кадрам, самарцы уже проявляют интерес к праздничным товарам.

Областную столицу продолжают украшать к новогодним праздникам. На площади имени Куйбышева уже установили 7 конструкций для елок, на улицах появляется праздничная иллюминация.

Напомним, в Самаре власти приняли решение не устраивать массовых гуляний на Новый год. В тот раз горожане не смогут насладиться праздничным салютом.

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