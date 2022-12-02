Самарец показал новогодние конструкции на площади Куйбышева

Специалисты приступили к украшению города. Фото: скриншот видео

В Самаре власти решили отказаться от массовых гуляний в новогоднюю ночь. При этом, город все же решили украсить.

Судя по видео, опубликованному городским блогером Евгением Щекиным в социальных сетях, на площади имени Куйбышева уже устанавливают конструкции для новогодних елок. Ранее мы писали о семи каркасах, расположенных по периметру территории.

Несмотря на отказ от новогодний мероприятий, в некоторых парках уже установили елки, также город украшают новогодним декором. На площади Куйбышева будут работать два ледовых катка. К сожалению, салюта в этом году не будет.

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