Новый речной вокзал не будут строить в Самаре

Глава региона заявил, что тратить деньги на новый речной вокзал бессмысленно Фото: Архив "КП"

Самарские власти отказались от идеи строительства нового речного вокзала. В реализации данного проекта нет необходимости. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров во время прямого эфира в четверг, 15 декабря 2022 года.

По словам главы региона, новый речной вокзал в Самаре не нужен. Он отметил, что побывал во всех волжских городах, и ни в одном из них речной вокзал не использовался по своему прямому назначению. Как правило, в подобных помещениях работают развлекательные заведения. Дмитрий Азаров считает, что для пассажиров, ожидающих речной транспорт, достаточно будет установить павильоны.

- В Самаре нужно предусмотреть такие павильоны, чтобы они работали. А тратить деньги на новый речной вокзал бессмысленно, - сказал губернатор.

Напомним, в Самаре уже давно вынашивали планы по строительству нового речного вокзала. Его хотели возвести к ЧМ-2018, но не вышло. Проект оказался очень дорогим, и его отложили. Впоследствии власти сообщали, что планируют найти инвестора. Пока же остановились на ремонте существующего здания и причалов. Работы запланированы на 2023 год.

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