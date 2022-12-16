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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:34

Новый речной вокзал не будут строить в Самаре

Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
Глава региона заявил, что тратить деньги на новый речной вокзал бессмысленно

Глава региона заявил, что тратить деньги на новый речной вокзал бессмысленно

Фото: Архив "КП"

Самарские власти отказались от идеи строительства нового речного вокзала. В реализации данного проекта нет необходимости. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров во время прямого эфира в четверг, 15 декабря 2022 года.

По словам главы региона, новый речной вокзал в Самаре не нужен. Он отметил, что побывал во всех волжских городах, и ни в одном из них речной вокзал не использовался по своему прямому назначению. Как правило, в подобных помещениях работают развлекательные заведения. Дмитрий Азаров считает, что для пассажиров, ожидающих речной транспорт, достаточно будет установить павильоны.

- В Самаре нужно предусмотреть такие павильоны, чтобы они работали. А тратить деньги на новый речной вокзал бессмысленно, - сказал губернатор.

Напомним, в Самаре уже давно вынашивали планы по строительству нового речного вокзала. Его хотели возвести к ЧМ-2018, но не вышло. Проект оказался очень дорогим, и его отложили. Впоследствии власти сообщали, что планируют найти инвестора. Пока же остановились на ремонте существующего здания и причалов. Работы запланированы на 2023 год.

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