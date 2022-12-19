Службы благоустройства продолжали ликвидировать последствия экстремальной погоды в Самаре в ночь на 19 декабря

Сегодня уборкой улиц будут заниматься 232 человека с задействованием 119 единиц техники. Фото: администрация Самары

В Самаре сохраняются сложные погодные условия, МЧС объявило оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя и гололедицы. Ликвидацию последствий непогоды службы благоустройства продолжали всю ночь с 18 на 19 декабря.

— На уборку улиц во всех районах городу в ночную смену вышли 124 единицы техники и 154 рабочих, — рассказали в администрации Самары.

Вчера, 18 декабря, днем по уборке территорий работали 2 961 уборщик и 175 машин. За сутки израсходовано 139,4 тонны противогололедных материалов. Есть существенная сложность в том, что дождь стремительно смывает реагенты, поэтому участки стараются обрабатывать многократно.

Работы продолжаются. Сегодня уборкой улиц будут заниматься 232 человека с задействованием 119 единиц техники. В зависимости от изменений погоды силы и средства готовы нарастить. С утра глава Самары Елена Лапушкина уже посетила два района города, откуда поступало больше всего жалоб.

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