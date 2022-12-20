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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:53

Власти ищут подрядчика для сноса «мертвого города» в селе Водино Самарской области

Здания представляют угрозу и находятся на грани обрушения
Ирина СИНЕГУБОВА
Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Фото: соцсети

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для сноса «мертвого города» в селе Водино Красноярского района. Информация появилась на сайте госзакупок 16 декабря.

Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей. Окончание подачи заявок – 26 декабря 2022 года. Подрядчик должен будет разработать проект по сносу застройки 1-ой очереди строительства рабочего поселка ДСК-2 и детского сада, который там находится.

Строительство жилого поселка ДСК-2 так и осталось не завершено. Поэтому жители региона дали ему свое название – «мертвый город». Напомним, ранее Самарский областной суд обязал городскую администрацию расчистить территорию недостроенного жилого комплекса.

Причиной послужила прокурорская проверка в 2020 году. В ходе нее установили, что здания представляют угрозу и находятся на грани обрушения.

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