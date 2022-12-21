На 50% за неделю увеличилась заболеваемость гриппом в Самарской области

Больше всего заболевших было в возрастной группе 15 лет и старше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 по 18 декабря 2022 года в Самарской области заболеваемость гриппом увеличилась на 50%. Региональный Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации во вторник, 20 декабря.

— За 50-ю неделю в Самарской области зарегистрировано 63 случая гриппа. В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 50%. Так, на 49 неделе было выявлено 26 случаев гриппа, — сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

Сейчас показатель на 10 тысяч населения составляет 0,2, а на предыдущей неделе он был равен 0,1. Грипп регистрировался в разных возрастных группах: 7 случаев было в 0-2 лет, 12 случаев – в 3-6 лет, 5 заболевших – в 7-14 лет, 39 больных – в 15 лет и старше, 6 случаев – у людей 65 лет и старше.

Результаты лабораторного мониторинга зафиксировали циркуляцию вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовируса. Ранее из-за роста заболеваемости жителям региона рекомендовали носить маски.

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