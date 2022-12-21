В Самарской области обнаружили еще 248 заболевших коронавирусом 21 декабря 2022 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 33 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 21 декабря 2022 года в Самарской области за сутки подтвердили 248 случаев коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 276 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 33 человека, никто из жителей региона не скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено меньше заболевших. Вчера, 20 декабря, в Самарской области 252 человека заболели коронавирусом. Ранее стало известно, что в регион возвращаются маски, а заболеваемость гриппом за неделю увеличилась на 50%.

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