Семиметровый арт-объект «Супрематический куб» открылся возле Третьяковки в Самаре

Увидеть его может каждый житель региона. Фото: "Третьяковка в Самаре"

В Самаре возле филиала Третьяковской галереи состоялась презентация арт-объекта «Супрематический куб». Его создал представитель русского ленд-арта Николай Полисский.

Это дало старт новой традиции – теперь каждый год перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать работы современных художников. Размер цветного куба составляет 7х7х7 метров.

— Мы даже не сразу видим, что в нем находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно. Под воздействием солнца или искусственного освещения цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым, — рассказал Николай Полисский.

Арт-объект объединяет в себе традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями, так называемым «искусством пикселя». «Супрематический куб» создан из натурального, экологически чистого материала. Увидеть его может каждый житель региона.

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