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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:06

Электробус вновь запустят по маршруту № 108 в Самаре в 2023 году

Он будет курсировать от Губернского рынка до Южного города
Анастасия ФИЛАТОВА
Ранее электробус уже ходил по улицам Самары

Ранее электробус уже ходил по улицам Самары

Фото: СОЦСЕТИ

МП «ТТУ» Самары приобретет электробус и две станции для его зарядки. На эти цели предприятие намерено потратить до 48,9 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Планируется, что это будет низкопольный электробус модели Е420. Он рассчитан на эксплуатацию при температуре от -20 до +45 градусов. Количество мест для сидения — 27, общая пассажировместимость — не менее 80 человек. Электробус способен пройти на одном заряде не менее 20 км.

Новый транспорт будет работать на маршруте № 108 «Губернский рынок — Южный город». Он востребован у самарцев. В день по нему в среднем перевозят 516 человек. Поставить электробус в Самару должно будет ООО «АВТОритет».

Напомним, ранее глава города Елена Лапушкина сообщила о планах по приобретению в 2023 году 39 автобусов, электробуса и 12 трамваев. Последние будут белорусского производства.

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