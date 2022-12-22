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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 11:41

Из самолета, собиравшегося вылетать из Самары в Москву, высадили дебошира

Экипаж решил вернуться на стоянку и высадить пассажира
Ирина СИНЕГУБОВА
Из-за происшествия на борту вылет пришлось отложить.

Из-за происшествия на борту вылет пришлось отложить.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 21 декабря 2022 года, на борту самолета в международном аэропорту Курумоч произошел инцидент, в результате которого пришлось высадить пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Пассажир начал дебоширить в самолете В-737-800, эксплуатантом которого является ПАО «Аэрофлот». Борт должен был вылетать из Самары в Москву (в аэропорт Шереметьево), однако вылет пришлось отложить.

— В 22:39 экипаж воздушного судна принял решение вернуться на стоянку и высадить пассажира-дебошира, — сообщает AVIAINCIDENT.

Вчера инцидент произошел и в самарском автобусе № 50, в котором кондуктор и пассажир устроили потасовку. Напомним, в декабре 2022 года количество рейсов из Самары в Москву увеличили до 20.

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