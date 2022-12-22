Семье 3-летнего ребенка в Сызрани выплатили 300 тысяч рублей за оторванный на карусели палец

Мальчик получил травму из-за отсутствия крышки оси карусели, которая должна ограничивать доступ к механизму Фото: прокуратура Самарской области

Стало известно, чем завершилась история с ребенком, который едва не лишился пальца на детской площадке в Сызрани. Семья трехлетнего мальчика получила компенсацию от местных властей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, все случилось в июне 2022 года во дворе одного из домов по улице Новостроящейся в Сызрани. Ребенку, который катался на карусели, зажало указательный палец. Малышу оторвало ногтевую фалангу. Ему потребовалась операция. К счастью, медикам удалось сохранить мальчику палец.

- Проверка показала, что конструкция карусели находилась в ненадлежащем техническом состоянии. Отсутствовала металлическая крышка оси карусели, которая ограничивает свободный доступ к механизму. Это и стало причиной травмы, - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор Сызрани обратился в городской суд с иском к МБУ «Благоустройство». В итоге учреждение обязали выплатить семье 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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