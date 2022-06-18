Медики сохранили фалангу пальца мальчику, пострадавшему на карусели в Сызрани

Врачи провели малышу необходимую операцию / Фото: администрация Сызрани

Стало известно состояние 3-летнего мальчика, который получил травму на карусели в Сызрани. Ранее сообщалось, что ребенку оторвало палец руки. К счастью, его удалось сохранить. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

- Малышу сделали операцию, провели все необходимые обследования. Фаланга пальца сохранена, - рассказал заведующий детским хирургическим отделением городской больницы № 2 Роман Макаров.

Накануне юного пациента навестили активисты Общероссийского фронта. Они вручили мальчику подарки и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, ЧП произошло 12 июня 2022 года на детской площадке по улице Новостроящейся. Ребенок травмировал руку во время катания на карусели. Следователи полагают, что причиной случившегося могло стать необеспечение безопасности работы игрового оборудования. Возбуждено уголовное дело.

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