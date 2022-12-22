В Самаре произошла серьезная авария на улице Белорусской 22 декабря 2022 года

Автомобили столкнулись вечером в метель. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре произошла серьезная авария на дорожном участке по улице Белорусской. Горожане опубликовали видео в социальных сетях.

Судя по полученным кадрам, два легковых автомобиля не смогли разъехаться. В результате столкновения капот обеих машин сильно помяло. О пострадавших и причине аварии пока неизвестно. Автор поста отметил, что авария произошла вечером, около 18:30, 22 декабря 2022 года.

Редакция «КП-Самара» запросила информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства уточняются. Напомним, в областной столице объявили желтый уровень опасности. На улицах бушует метель, дороги сковали 9-балльные пробки.

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