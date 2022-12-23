В Самаре канализацию фон Вакано могут признать объектом культурного наследия

Участок канализации могут взять под охрану. Фото: https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

Канализацию в Самаре могут признать объектом культурного наследия. Речь идет об участке канализации, который построили на средства Альфреда фон Вакано по проекту инженера В.Г. Линдлея, говорится в документе регионального правительства

Участок канализации находится в границах улиц Вилоновской, Куйбышева и Волжского проспекта, исторический коллектор признан самой красивой канализацией в стране.

Напомним, в областной столице также приняли решение взять под охрану «Дом Невской» на улице Фрунзе. Сейчас в здании расположена «Ассоциация врачей частной практики».

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