Уникальный фотопроект «Жены героев» открылся на железнодорожном вокзале в Самаре

К проекту Самарской области стали присоединяться и другие регионы. Фото: Светлана Осмачкина

В Самаре на территории железнодорожного вокзала открылся уникальный фотопроект «Жены героев». Он посвящен женщинам, чьи супруги защищают Родину.

— Фотовыставка на Самарском вокзале будет работать до 29 декабря этого года, посетить ее можно в любое удобное время, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской РЖД.

Напомним, проект запустили 2 сентября 2022 года. Он состоит из 16 портретов жен военнослужащих Самарской области. На плечи каждой прекрасной женщины накинуты кителя их мужей-защитников.

Возле фотографий письма героинь к мужьям. Инициатором проекта является жена командующего 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина. К проекту Самарской области стали присоединяться и другие регионы. Его оценил и президент Владимир Путин.

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