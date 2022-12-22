Удвоят зарплату: Пиняев может отказаться от перехода в «Локомотив» и остаться в Самаре

Сергей Пиняев уже стал любимцем самарских болельщиков. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник Сергей Пиняев может отказаться от перехода в «Локомотив» и остаться в Самаре. «Крылья Советов» готовы вдвое увеличить зарплату перспективному игроку, но он пока находится в раздумьях. Рассказываем все, что известно про предполагаемый уход Пиняева из «Крыльев».

Прошел медосмотр

Сергей Пиняев 21 августа прошел медосмотр в столичном «Локомотиве». При этом, по сообщениям ряда Telegram-каналов, 18-летний полузащитник настроен отказаться от перехода в столичный клуб, считая, что пребывание в «Локо» не будет конструктивным для его карьеры.

История с переходом Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» казалась уже почти завершенной, но теперь в ней появились новые обстоятельства.

- «Локомотив» действительно прислал официальный запрос на приобретение Глушенкова и Пиняева. «Крылья» ответили отказом. Но у футболистов в контрактах прописана выкупная стоимость. Самарский клуб сделал игрокам новые улучшенные предложения, - так прокомментировал корреспонденту «КП-Самара» ситуацию председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Габибулла Хасаев.

Вдвое увеличат зарплату

При этом самарский клуб уже приобрел у «Оренбурга» взамен Глушенкову форварда Владимира Сычевого, сейчас лидирующего в гонке бомбардиров РПЛ. «КП-Самара» уже сообщала о том, что 26-летний уроженец Крыма подписал контракт с «Крыльями». Он будет получать в Самаре 4 млн рублей в месяц.

По информации Metaratings.ru, такую же зарплату предложили в самарском клубе и Пиняеву. Это примерно вдвое больше, чем он получал прежде. В «Локомотиве», по сведениям «РБ-Спорт», футболисту готовы платить 5 млн.

Игрок взял паузу. Одновременно появилась информация о намерении «Локомотива» приобрести у «Крыльев» другого молодого атакующего полузащитника — Артема Соколова. В свою очередь, самарцы выкупят у «Локо» права на опорника Сергея Бабкина, который первую часть сезона находился в Самаре в аренде.