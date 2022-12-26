Самара вошла в топ-10 городов России с самыми эффективными управленцами

Елена Лапушкина работает на посту главы Самары с декабря 2017 года Фото: администрация Самары

Самара вошла в число городов России с самыми эффективными управленцами. Столица 63 региона, которую сейчас возглавляет Елена Лапушкина, заняла 10 строчку рейтинга, составленного АПЭК, пишут «Известия».

Топ-10 городов с самыми эффективными властями выглядит так: Тюмень, Салехард, Казань, Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара. Города оценивали по двум показателям: политико-управленческий и социально-экономический. Итоговый результат эксперты определяли с помощью сложения двух оценок. Общий балл эффективности управления в Самаре оказался на уровне 0,58. Для сравнения: у лидера рейтинга — Тюмени — он 0,67.

Напомним, скоро в Самаре выберут нового мэра. На прошлой неделе состоялся конкурсный отбор кандидатов. Они представили свои концепции развития города. По итогам в финал вышли двое: нынешняя глава областной столицы Елена Лапушкина и проректор МИРа, депутат Павел Чумак. Конкурсная комиссия рекомендовала их к рассмотрению депутатами гордумы. Имя нового градоначальника Самары, который займет этот пост на 5 лет, станет известно во вторник, 27 декабря 2022 года.

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