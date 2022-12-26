Пассажирский поезд Самара — Санкт-Петербург стал ходить ежедневно

Время в пути из Самары в Северную столицу составит около 41 часа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области теперь смогут чаще ездить в Санкт-Петербург. Поезд до Северной столицы с декабря 2022 года начал курсировать ежедневно. Об этом сообщили в федеральной пассажирской компании.

Так, теперь пассажирский поезд № 337 Самара - Санкт-Петербург имеет другую нумерацию — № 47. Также его перевели в категорию «скорый». Состав проезжает через Сызрань, Кузнецк, Пензу, Рузаевку, Саранск, Нижний Новгород, Ковров, Иваново, Ярославль, Рыбинск и Бологое. Отправление из Самары — в 20:26. Время в пути составляет 41 час. Из Санкт-Петербурга поезд стартует в 17:45.

Напомним, в ближайшие годы самарцев ждут и другие изменения в плане ж/д сообщения. К примеру, в 2023 году на маршрут Самара — Сочи планируется вернуть двухэтажные поезда. А в 2025 году из между Самарой и Москвой могут запустить премиальные «Ласточки».

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