Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь 2023

Работу трамваев и троллейбусов в ночь с 31 декабря на 1 января продлят до 2:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь и предстоящие праздники. О графике работы трамваев, троллейбусов, автобусов и метро с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года рассказали в городской администрации.

— В новогоднюю ночь трамваи и троллейбусы будут ходить до 2:00. На линию наземный электротранспорт вернется уже в 5:00 воскресенья, 1 января 2023 года, — сообщили в мэрии.

До 8 января трамваи и троллейбусы будут курсировать по графику выходного дня. Автобусы — по такому же расписанию. Что касается метро, то оно в праздничные дни будет работать с 6:00 до 24:00.

Напомним, эта новогодняя ночь пройдет в Самаре без массовых гуляний и салюта. Однако жители и гости города смогут посетить локации, украшенные к главному зимнему празднику. Одна из самых красочных — площадь имени В.В. Куйбышева. Там установили семь елок — одну большую и шесть поменьше. На них повесили тысячи игрушек-шаров и медиагирлянды. Благодаря этому на новогодних деревьях показывают различные тематические сюжеты.

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