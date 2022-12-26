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НовостиОбщество26 декабря 2022 18:10

Самарский блогер показал, как украсили парк Победы перед Новым городом

Видео опубликовано в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Самару украсили к праздникам. Фото: скриншот видео

Самару украсили к праздникам. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, как украсили парк Победы к Новому году. Областная столица уже готова к праздникам.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, в парке обустроили каток и установили новогодний декор. Не смотря на отказ от массовых гуляний, в областной столице приняли решение украсить общественные пространства.

Напомним, также в городе украсили площадь Куйбышева. На территории установили семь елок и оборудовали катки. В Самаре не планируют запускать салют в период праздников, но жителям разрешили запускать петарды в новогоднюю ночь.

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