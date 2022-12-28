Максим Глушенков попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Ранее появились слухи, что в форварде заинтересован «Локомотив». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий Максим Глушенков в своем аккаунте в одной из соцсетей оставил прощальное послание болельщикам «Крыльев Советов».

- Спасибо большое за время, проведенное вместе! У нас были как досадные поражения, так и яркие победы, которых мы добивались все вместе. Самара останется в моем сердце, но нужно двигаться дальше. Я вас люблю, вы - лучшие! - написал футболист.

В конце своего послания он поставил изображение сердца и зелено-бело-синий флажок, это цвета «Крыльев Советов».

При этом официальной информации об уходе Глушенкова еще не публиковалось. Ранее появились слухи о переходе футболиста в столичный «Локомотив». Так же, как и Сергей Пиняев, который лично позвонил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, чтобы сообщить о принятом решении.

На позицию Глушенкова «Крылья Советов» уже приобрели форварда Владимира Сычевого. 26-летний уроженец Крыма в первой части сезона выступал за «Оренбург» и сейчас возглавляет гонку бомбардиров РПЛ наряду со спартаковцем Промесом. В Самаре футболист будет выступать под фамилией Писарский.