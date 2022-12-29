В Самаре приостановили реконструкцию ДК на площади Кирова

Реконструкцию приостановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приостановили ремонт Дома культуры на площади Куйбышева. Работы хотели завершить в 2022 году.

По информации УГООКН Самарской области, работы отстают от графика. Стоимость ремонта составила 446 миллионов рублей, 80% из которых внесли из регионального бюджета, а 20% - из городского. На данный момент освоили только 37% средств. Во время ремонта специалисты отметили, что проект требует корректировки.

Реставрацию объекта перенесли на 2023 год. Работники устраняют все замечания. Напомним, к ремонту приступили после трагедии 1 сентября 2019 года. На школьника обвалилась гранитная плита.

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