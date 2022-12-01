Стало известно, почему затянулся ремонт ДК на пл. Кирова в Самаре

В проекте реставрации ДК на площади Кирова нашли недочеты Фото: администрация Самары

Стало известно, почему затянулся ремонт Дома культуры на площади имени Кирова в Самаре. Работы планировали завершить в 2022 году, но возникли проблемы. С чем связано отставание от графика, объяснили в УГООКН Самарской области.

По данным ведомства, стоимость ремонта ДК составляет 446 млн рублей: 80% – средства из региональной казны и 20% – из городской. Из бюджета области выделили всю необходимую сумму – 356,9 млн рублей. В настоящее время их освоили всего на 37%, то есть это 132,1 млн рублей, пишет Волга Ньюс. В УГООКН отметили, что в ходе выполнения работ выяснилось, что научно-проектная документация требует корректировки. Из-за этого сдвинулись сроки завершения ремонта. Теперь реставрацию объекта планируется закончить в 2023 году. Управление поручило департаменту градостроительства оперативно устранить все выявленные замечания.

Напомним, поводом для реконструкции стала трагедия 1 сентября 2019 года. В тот день там погиб 10-летний мальчик. Школьник повис на облицовочной гранитной плите фасада ДК. Та сорвалась и упала на голову ребенку. Директора учреждения Валерия Синцова обвинили в халатности. По версии следствия, он знал, что зданию нужен ремонт, но не принял необходимых мер. Однако мужчина утверждал, что просил денег на обновление ДК, но так и не получил их. В результате районный суд оправдал Валерия Синцова. А вот облсуд несколько раз менял приговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.