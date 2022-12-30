Стало известно, кто займется сносом мертвого города в Самарской области

Компания демонтирует только часть недостроенных объектов. Фото: из соцсетей

Власти определились с подрядчиком, который займется сносом мертвого города под Самарой. Речь идет о недостроенном жилом комплексе в селе Водино Красноярского района. Информация размещена на сайте госзакупок.

- На торги поступило 10 заявок. Победителем аукциона было признано ООО «Дизайн-Сервис», - сообщается в документации.

Компания выполнит работы за 287 500 рублей. Это меньше первоначальной стоимости контракта - она равнялась 2 250 000 рублям. Подрядчику предстоит разработать проект по сносу 1-ой очереди строительства и детского сада. Срок выполнения работ - 70 календарных дней.

Напомним, информация о сносе построек мертвого города появилась в прошлом году. Соответствующее решение принял Самарский облсуд. Выяснилось, что здания представляют угрозу и находятся на грани обрушения.

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