Дмитрий Азаров провел встречу с руководством Минобороны РФ 3 января 2023 года

Глава региона намерен посетить ростовский госпиталь, где находятся наши бойцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сейчас находится в Москве. Утром во вторник, 3 января 2023 года, он провел встречу с руководством Минобороны РФ по ситуации в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Договорились о полной координации действий министерства обороны и региона. Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащим, призванным с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов, - рассказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что информацию до родственников и близких будут доводить по мере поступления сведений по каждому бойцу. В среду, 4 января 2023 года, глава региона намерен отправиться в Ростов. Он посетит там госпиталь, в котором проходят лечение самарские бойцы.

Напомним, трагедия произошла в новогоднюю ночь в Макеевке. Там располагался пункт временной дислокации российских военных. Он подвергся удару со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, погибли 63 человека, еще несколько получили ранения. В их числе и уроженцы Самарской области. Сегодня 3 января 2023 года в регионе прошли траурные митинги в память о жертвах.

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