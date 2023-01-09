Три солнца взошли над Самарой утром 9 января 2023 года

Аномальная погода преподнесла очередной сюрприз самарцам / Фото: Мария Столярова / vk.com/astro_samara

Утром в понедельник, 9 января 2023 года, жители Самары стали свидетелями необычного атмосферного явления. В небе над городом взошло сразу три солнца. Очевидцы поделились фото в группе «АстроСамара».

Так, горожане запечатлели восход солнца, а по обе стороны от него еще два маленьких «светила». Выглядит это красиво и завораживающе. Насколько известно, данное оптические явление называется паргелий или «солнце с ушами». Это один из видов гало. Возникает при преломлении солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. Как правило, ложные светила появляются в сильные морозы, которые как раз сейчас сковали регион, и при ясном небе.

Напомним, самарцы наблюдали солнечное гало на Рождество, 7 января 2023 года. Тогда над городом взошло огромное солнце, которое окружал радужный круг. Представители клуба «АстроСамара» отмечают, что подобное явление можно было заметить и ночью. Называется оно лунное гало.

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