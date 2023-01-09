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Общество9 января 2023 7:00

Школьники на дистанционке и замерзающий на трассе водитель: как Самарская область переживает аномальные морозы

Экстремальные морозы сковали Самарскую область в начале января 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Трескучие морозы будут испытывать самарцев на прочность как минимум до 11 января 2023 года

Трескучие морозы будут испытывать самарцев на прочность как минимум до 11 января 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась аномально холодная погода. Сильные морозы, которые пробирают до самых костей и не дают нормально дышать, держатся уже несколько дней. Из-за этого транспортные предприятия перешли на особый режим работы, а школьников отправили на дистанционку. Рассказываем, что успел натворить мороз в Самаре в начале 2023 года.

Морозные рекорды

Аномальные морозы с холодным ветром пришли в Самарскую область во второй половине праздничной недели. Поначалу температура воздуха опускалась до -20 градусов, а вот 7 и 8 января 2023 года было уже больше -30. По данным Приволжского УГМС, в губернию переместился антициклон с севера Скандинавии. Затем по его периферии начал поступать арктический воздух из районов Северного Урала. Из-за этого в Самарской области до 11 января 2023 года объявили оранжевый уровень опасности.

Трескучие морозы уже успели побить в регионе три рекорда. В воскресенье, 8 января, зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха в Тольятти и Аглосе — ниже -28 градусов, а в понедельник, 9 января, в Кинель-Черкассах. Там столбик термометра опустился до -32,6 градуса. Предыдущий минимум был в 1974 году.

На Волге встал лед

Из-за сильного мороза в Самаре наконец-то встал лед на Волге. Обычно река замерзает к концу ноября, и тогда по ней запускают судна на воздушной подушке. Коррективы внесла довольно теплая погода. В итоге речная переправа до Подголятино работала до 8 января 2023 года. Вскоре на смену теплоходам «Ом» должны прийти судна-амфибии.

Школьников оставили дома

Аномальная погода продлила каникулы самарским школьникам. В понедельник, 9 января 2023 года, они остались дома. Их перевели на дистанционное обучение.

— В школе сообщили, что детей из-за сильного мороза переводят на дистанционное обучение. Сколько именно оно продлится, пока неизвестно. Сказали, что завтра, скорее всего, тоже оставят дома, — рассказала «КП-Самара» мама двоих ребят, которые учатся в школе в Крутых Ключах.

Автобусы на обогреве

Сказался мороз и на работе общественного транспорта. По данным дептранса Самары, автобусный перевозчик перешел на особый режим с 7 января 2023 года. Работы в техпарке предприятия продолжаются и ночью. Автобусы прогревают дополнительно, моторы долго не глушат. Также все машины заранее заправляют зимним топливом со специальными присадками.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в морозы велик риск возникновения пожаров. При похолодании люди начинают активно использовать различные обогреватели. Однако многие пренебрегают правилами эксплуатации таких приборов — используют самодельные или оставляют без присмотра. Спасатели призывают жителей быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.

Замерзающий на трассе

Опасность может подстерегать и на трассе. К примеру, на днях на федеральной дороге М-5 «Урал» попал в беду водитель грузовика. У него замерзло топливо. Запустить двигатель мужчине не удалось. К счастью, ему вовремя пришли на помощь сотрудники ДПС. Они отбуксировали большегруз на стоянку, где есть пункт обогрева.

Чтобы избежать подобных происшествий на дороге, в МЧС советуют брать с собой канистру и воронку; трос, лопату и цепи; «крокодилы» или пусковое устройство; теплую одежду; еду, лекарства, фонарик и сменные батарейки, а также портативный аккумулятор для телефона.

По прогнозам синоптиков, морозы задержаться в Самарской области еще на несколько дней. Днем в понедельник, 9 января 2023 года, ожидается -24...-29 градусов. В ночь на вторник, 10 января, столбик термометра может опуститься до -31...-36 градусов. Днем будет -23...-28. В ночь на среду, 11 января, температура воздуха понизится до -29...-34 градусов, а днем будет держаться в пределах -19...-24.

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