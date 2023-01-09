Школьники на дистанционке и замерзающий на трассе водитель: как Самарская область переживает аномальные морозы

Трескучие морозы будут испытывать самарцев на прочность как минимум до 11 января 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась аномально холодная погода. Сильные морозы, которые пробирают до самых костей и не дают нормально дышать, держатся уже несколько дней. Из-за этого транспортные предприятия перешли на особый режим работы, а школьников отправили на дистанционку. Рассказываем, что успел натворить мороз в Самаре в начале 2023 года.

Морозные рекорды

Аномальные морозы с холодным ветром пришли в Самарскую область во второй половине праздничной недели. Поначалу температура воздуха опускалась до -20 градусов, а вот 7 и 8 января 2023 года было уже больше -30. По данным Приволжского УГМС, в губернию переместился антициклон с севера Скандинавии. Затем по его периферии начал поступать арктический воздух из районов Северного Урала. Из-за этого в Самарской области до 11 января 2023 года объявили оранжевый уровень опасности.

Трескучие морозы уже успели побить в регионе три рекорда. В воскресенье, 8 января, зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха в Тольятти и Аглосе — ниже -28 градусов, а в понедельник, 9 января, в Кинель-Черкассах. Там столбик термометра опустился до -32,6 градуса. Предыдущий минимум был в 1974 году.

На Волге встал лед

Из-за сильного мороза в Самаре наконец-то встал лед на Волге. Обычно река замерзает к концу ноября, и тогда по ней запускают судна на воздушной подушке. Коррективы внесла довольно теплая погода. В итоге речная переправа до Подголятино работала до 8 января 2023 года. Вскоре на смену теплоходам «Ом» должны прийти судна-амфибии.

Школьников оставили дома

Аномальная погода продлила каникулы самарским школьникам. В понедельник, 9 января 2023 года, они остались дома. Их перевели на дистанционное обучение.

— В школе сообщили, что детей из-за сильного мороза переводят на дистанционное обучение. Сколько именно оно продлится, пока неизвестно. Сказали, что завтра, скорее всего, тоже оставят дома, — рассказала «КП-Самара» мама двоих ребят, которые учатся в школе в Крутых Ключах.

Автобусы на обогреве

Сказался мороз и на работе общественного транспорта. По данным дептранса Самары, автобусный перевозчик перешел на особый режим с 7 января 2023 года. Работы в техпарке предприятия продолжаются и ночью. Автобусы прогревают дополнительно, моторы долго не глушат. Также все машины заранее заправляют зимним топливом со специальными присадками.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в морозы велик риск возникновения пожаров. При похолодании люди начинают активно использовать различные обогреватели. Однако многие пренебрегают правилами эксплуатации таких приборов — используют самодельные или оставляют без присмотра. Спасатели призывают жителей быть внимательнее и соблюдать меры безопасности.

Замерзающий на трассе

Опасность может подстерегать и на трассе. К примеру, на днях на федеральной дороге М-5 «Урал» попал в беду водитель грузовика. У него замерзло топливо. Запустить двигатель мужчине не удалось. К счастью, ему вовремя пришли на помощь сотрудники ДПС. Они отбуксировали большегруз на стоянку, где есть пункт обогрева.

Чтобы избежать подобных происшествий на дороге, в МЧС советуют брать с собой канистру и воронку; трос, лопату и цепи; «крокодилы» или пусковое устройство; теплую одежду; еду, лекарства, фонарик и сменные батарейки, а также портативный аккумулятор для телефона.

По прогнозам синоптиков, морозы задержаться в Самарской области еще на несколько дней. Днем в понедельник, 9 января 2023 года, ожидается -24...-29 градусов. В ночь на вторник, 10 января, столбик термометра может опуститься до -31...-36 градусов. Днем будет -23...-28. В ночь на среду, 11 января, температура воздуха понизится до -29...-34 градусов, а днем будет держаться в пределах -19...-24.

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