Мерзнут не только пассажиры, но и кондуктор: самарцы пожаловались на холод в общественном транспорте

Горожане попросили решить вопрос с отоплением в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу общественного транспорта в мороз. Среди основных недовольств: долгое ожидание на остановке и холод в салонах. Соответствующие жалобы появились в соцсетях.

— В троллейбусах на маршруте № 6 едешь как в морозильнике. Все стекла во льду. Сделайте уже что-нибудь с отоплением, — негодуют самарцы.

— Ехала на автобусе № 67 от сквера Мичурина до Крутых Ключей. Очень холодно. Сам кондуктор жаловался, что замерз, а ведь ему работать смену. Мы и то околели, пока доехали, — возмущается еще одна горожанка.

— В трамвае № 24 старого типа, где сидения железные, очень холодно. Батареи не греют. Холодно не только пассажирам, но и кондукторам. Включайте отопление не только водителю, но и в салоне, — пишут другие горожане.

Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта. По словам представителей ведомства, причина низкой температуры в салонах — частое открытие дверей (каждые 2-3 минуты) и -28 градусов за окном. Они отмечают, что при таких условиях остынет любое помещение, какое бы там ни было хорошее отопление.

— Бывает ситуации, когда двери неплотно закрываются. В этом случае производится ремонт. Сообщить о такой проблеме можно по телефону: 8(846) 207-70-11, — добавили чиновники.

Напомним, в Самарской области из-за аномальных морозов объявлен оранжевый уровень опасности. Экстремально холодная погода продержится в регионе как минимум до 11 января 2023 года. В связи с этим общественный транспорт перевели на особый режим работы.

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