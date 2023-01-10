По предварительным данным, произошло возгорание газового оборудования / Фото: Ульяна Щербакова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Стали известны новые подробности о возгорании автобуса № 50 у Загородного парка в Самаре 10 января 2023 года. Пожар с участием общественного транспорта прокомментировали в компании «СамараАвтоГаз».

- Автобус ехал по маршруту в сторону города. В районе Загородного парка водитель заметил задымление. Остановился и высадил всех пассажиров. Их было 20 человек. Благодаря его оперативным действиям обошлось без пострадавших, - сообщили «КП-Самара» представители перевозчика.

Напомним, автобус «ЛиАЗ» вспыхнул около 9 часов утра. Загорелась задняя часть транспорта. На место оперативно прибыли пожарные. Они потушили возгорание за считанные минуты. Ликвидация была объявлена в 9:23. По предварительным данным, это было возгорание газового оборудования.

Очевидцы поделились с «КП-Самара» фото последствий пожара. Автобус получил серьезные повреждения. Задняя часть выгорела почти полностью, часть стекол лопнули.

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