В Самаре заменят участок водовода на месте коммунального ЧП на ул. Ново-Садовой

Сейчас специалисты продолжают устранять последствия ЧП. Фото: ООО "РКС-Самара"

Специалисты ООО «РКС-Самара» продолжают работать на месте коммунального ЧП на улице Ново-Садовой. Работы продолжались всю ночь. За это время специалисты откачали воду, отключили утечку. Водоснабжение в домах было сохранено. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

– К 10 утра был разработан котлован глубиной 3,5 метра. Цех аварийно-восстановительных работ демонтировал поврежденный кусок трубы. В ближайшее время будет выполнена замена участка водовода длиной около 3 метров, – сообщают в ООО «РКС-Самара».

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. После их окончания движение транспорта, измененное ранее, будет восстановлено. Территорию благоустроят.

Напомним, коммунальное происшествие на улице Ново-Садовой в Постниковом овраге произошло 9 января 2023 года. Из-за этого движение общественного транспорта было скорректировано.

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