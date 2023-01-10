Ул. Коммунистическая в Самаре «поплыла» из-за коммунальной аварии 10 января 2023 года

Затопило дорогу в районе школы № 148 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем во вторник, 10 января 2023 года, в областной столице произошла еще одна коммунальная неприятность. Как сообщили «КП-Самара» читатели, на этот раз прорвало трубу у школы № 148 по улице Коммунистической. В результате дорога возле учебного учреждения оказалась затоплена водой.

- Произошла утечка на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим в домах, расположенных в границах улиц Владимирской, Дачной, Коммунистической и Чернореченской, вода будет подаваться с пониженным давлением, - сообщили в администрации Ленинского района Самары.

Насколько известно, специалисты «РКС-Самара» уже занялись решением проблемы. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, накануне, 9 января 2023 года, коммунальное ЧП произошло в районе Постникова оврага. Там тоже прохудилась труба с холодной водой. В итоге на улице Ново-Садовой образовался потоп. Еще одна неприятность приключилась на Металлурге - во дворе на улице Советской. Сегодня утром несколько машин вмерзли в лед.

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