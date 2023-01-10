Машины вмерзают и проваливаются: самарцы сообщили о ЧП на улице Советской

По словам горожан, ЧП произошло за домом №43.

В начале января в Самарскую область пришли сильные морозы. Из-за этого количество коммунальных ЧП в регионе возросло. Во вторник, 10 января 2023 года, жители Самары сообщили об очередной напасти. По словам горожан, в микрорайоне Металлург произошел потоп. Подробностями они поделились в социальных сетях.

– ЧП произошло на улице Советская за домом №43. Вода прибывает с 6 января. Машины проваливаются, некоторые вмерзли в проезжую часть, – поделились самарцы.

Ранее стало известно о коммунальной аварии на улице Ново-Садовой в Постниковом овраге. 9 января там произошел порыв трубы – ее кусок попросту вырвало. Из-за этого движение в районе оказалось парализовано, автобусы №50 и 61 пустили в объезд. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия ЧП.

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