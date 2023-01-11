В Самаре прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме на Некрасовской

Сотрудники ведомства проводят проверку. Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре утром, 11 января 2023 года, появилась информация о крупном пожаре в многоквартирном доме на улице Некрасовской. Специалисты прибыли на место происшествия.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства контролируют вопрос предоставления жилья и средств первой необходимости эвакуированным гражданам. Помимо этого, проводится прокурорская проверка, после которой будет дана оценка действий ответственных лиц. Сотрудники МЧС прибыли на место, чтобы потушить возгорание

Информации о причине возгорания пока нет. Отмечают, что погиб один человек. Обстоятельства уточняются.

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