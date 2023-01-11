Погиб человек, огонь угрожал соседней гостинице: что известно о пожаре в жилом доме на ул. Некрасовской в Самаре

В доме загорелись лестничная клетка и три квартиры, огонь также охватил крышу Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в среду, 11 января 2023 года, в историческом центре Самары вспыхнул пожар. На улице Некрасовской, 25а загорелся трехэтажный жилой дом. Все пространство там заволокло густым дымом. По данным МЧС, в результате происшествия погиб человек, также была угроза распространения огня на соседнюю гостиницу. Рассказываем, что известно о пожаре на ул. Некрасовской в Самаре к этой минуте.

В огне квартиры и кровля

Местные жители вызвали пожарных в 10:00. Они сообщили, что в доме загорелась одна из квартир. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия за считанные минуты. Они установили, что в здании горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Еще до их приезда из дома вывели 17 человек. Пожарные эвакуировали еще пять, в том числе малоподвижных. Как стало известно «КП-Самара», речь идет о пожилой женщине и ребенке-инвалиде. Пенсионерку отправили в больницу, С малышом все в порядке.

— Установлено горение лестничной клетки и трех квартир. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Существовала угроза гостинице, которая примыкает к дому. Однако сейчас она снимается. В настоящее время пожарные тушат кровлю, огонь распространяется по деревянным перекрытиям. Проверили все квартиры, кроме сгоревших — там существует угроза обрушения. Жителей в них нет, — рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Изначально на месте происшествия работали 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 машин. Теперь количество сил и средств возросло в разы: 156 человек и 56 единиц техники. Кроме того, проложена магистральная линия от Волги по улице Некрасовской.

Погиб человек

По словам Олега Бойко, пожар не обошелся без жертв, В результате случившегося погиб человек. Его личность пока неизвестна. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем. Жильцам дома предложили разместиться в ПВР.

Жильцам предоставили обогрев и ПВР

— Пункты временного размещения организованы в школе № 15 и в администрации Самарского района — в 50 метрах от пожара. В актовом зале администрации оборудован пункт обогрева. Идет опрос жильцов. Позже будут предлагать маневренный фонд для переселения, — передает корреспондент «КП-Самара» с места происшествия.

Из-за пожара временно перекрыли движение на улице Фрунзе от Льва Толстого до Ленинградской. Ограничение действует в оба направления. Автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 47 и 61 направили в объезд.

Дом не был аварийным

На месте находится глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, сегодня, 11 января 2023 года, будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. Жителям пострадавших квартир предоставят варианты жилья из маневренного фонда. Она отметила, что погорельцам окажут всю необходимую помощь при переезде.

— В доме находятся 22 квартиры, в них официально зарегистрированы 44 человека. Дом 1917 года постройки. Статуса ОКН у него не было. Он не аварийный, расселять его не собирались. В пункте обогрева сейчас находятся порядка 20 человек, — рассказал глава администрации Самарского района Роман Радюков.

Правоохранители проведут проверку

Отметим, на месте также работают сотрудники МВД и прокуратуры. Полицейские обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники и организовали охрану общественного порядка и имущества граждан. По факту пожара организованы проверки — как со стороны ГУ МВД по Самарской области, так и со стороны региональной прокуратуры.

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