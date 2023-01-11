В Самаре возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в пожаре на улице Некрасовской

Специалисты продолжают бороться с огнем. Фото: МЧС России

В Самаре утром 11 января произошел страшный пожар, унесший жизнь 4-летней девочки. Малышка скончалась в машине скорой помощи.

Возгорание зафиксировали днем на улице Некрасовской, в 3-этажном доме. По предварительным данным, пострадавшую девочку увозили на скорой помощи, но она скончалась от отравления угарным газом. СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки.

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверки. На данный момент, специалисты принимают меры, чтобы полностью потушить пожар. После этого правоохранители приступят к осмотру места происшествия. Причины пожара устанавливаются.

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