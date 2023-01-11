Дмитрий Азаров встретился с бойцами 1444 полка в Ростовской области

Губернатор неоднократно навещал самарских защитников.

В среду, 11 января 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров вновь отправился с рабочей поездкой в Ростовскую область, чтобы встретиться с военнослужащими, пострадавшими при обстреле в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Дмитрий Азаров сегодня работает в Ростовской области. Губернатор, как и обещал родственникам военнослужащих, встречается с нашими защитниками из 1444 полка, – рассказали в правительстве Самарской области.

Отмечается, что в рамках поездки также будет организован телемост с Самарой. В его рамках бойцы смогут пообщаться с родными и близкими.

Напомним, обстрел в Макеевке (ДНР) произошел в самом начале 2023 года. По данным Минобороны РФ, в результате случившегося погибли 89 человек. Многие получили ранения. В их числе – самарские военнослужащие. Они были направлены в госпиталь Ростовской области, однако недавно их перевезли в Самару.

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