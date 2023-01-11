Вытаскивали раненых, рискуя собой: самарские бойцы рассказали, как спасали товарищей после удара ВСУ в Макеевке

Уцелевшие военнослужащие оказывали первую помощь раненым сослуживцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарские бойцы, которые попали под удар ВСУ в Макеевке, рассказали, как спасали своих товарищей. Своими историями поделились раненые, которые сейчас находятся на лечении в госпитале Самары.

Напомним, все случилось в первые минуты 2023 года. ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию, где временно размещались российские военные. Две ракеты удалось сбить средствами ПВО. Четыре попали в цель. В результате случившегося, по данным Минобороны РФ, погибли 89 человек, многие получили ранения. Среди них оказались и уроженцы Самарской области. В настоящее время около 70 раненых бойцов находятся в самарском госпитале.

По словам одного из военных, он не слышал, как летит ракета, только почувствовал удар. Первый пришелся на третий этаж здания. Мужчина и его сослуживец находились на втором. Они вместе выпрыгнули из окна, а затем стали эвакуировать раненых, пишет OBOZ.INFO. После этого последовал второй удар. Его постройка еще выдержала.

— Мой товарищ вытащил комбата. Вернулся за другими. Прилетела третья ракета, здание стало рушиться. Товарища накрыло. Он погиб, — рассказал мужчина.

По словам бойца, уцелевшие военнослужащие оказывали первую помощь пострадавшим. Потом прибыли медики. Они осматривали раненых, затем их отправляли в больницу Макеевки, а оттуда в Ростов. Теперь бойцов перевезли в самарский госпиталь. По из словам, они всем обеспечены. Отпуск по ранению у военных продлится от месяца до полутора, затем их ждет возвращение на передовую. Мужчины относятся к этому спокойно: «Вернемся. Надо побеждать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бросались в огонь вытаскивать ребят»: шесть бойцов из Самары получат госнаграды за героизм во время обстрела Макеевки

60-70 раненных во время обстрела Макеевки бойцов перевезут на лечение в госпиталь Самары (подробности)

«Они мечтали лечиться дома»: в самарский госпиталь привезли первых 45 бойцов, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке

В Самаре родственники смогли на Рождество встретиться с раненными в Макеевке бойцами (подробности)

«Они всегда будут в наших сердцах»: в Самаре прощаются с погибшими при обстреле в Макеевке

В Самаре прощаются с погибшими бойцами при обстреле Макеевки 1 января 2023 года (подробности)

В Самарской области простились еще с тремя бойцами, погибшими при обстреле в Макеевке

Героев проводили в последний путь со всеми воинскими почестями (подробности)

Был с солдатами до последней секунды жизни: в Самаре простились с подполковником Бачуриным, погибшим в Макеевке

В Самаре простились с подполковником Бачуриным, погибшим при обстреле в Макеевке (подробности)

Погибших при обстреле в Макеевке бойцов проводили в последний путь в Тольятти 9 января 2023

Среди павших солдат — бывший сотрудник МЧС (подробности)

Стала известна судьба еще двух самарских бойцов, попавших под обстрел в Макеевке

Дмитрий Азаров помог одной из жительниц региона с поиском сыновей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал